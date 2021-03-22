Serbest piyasada 7,8740 liradan alınan dolar, 7,8760 liradan satılıyor. 9,3410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3430 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2630 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6320 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,8740 liradan alınan dolar, 7,8760 liradan satılıyor. 9,3410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3430 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2630 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6320 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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