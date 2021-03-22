Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak
22.03.2021 - 11:38 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre ilk defa atanmak üzere 45 zabıta memuru alınacak.
Etiketler : Üsküdar Belediyesi,
776491 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/776491.aspx
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