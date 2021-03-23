Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Goldman Sachs ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklık anlaşması imzalayan DgPays, bu alandaki Türkiye'nin ilk unicorn'u oldu. Malum 'unicorn' bir milyar dolar değere ulaşan girişimlere verilen ad. Edindiğimiz bilgilere Peak ve Getir’in ardından DgPays de bir milyar doları aşan değerleme ile unicorn listesine adını yazdırmayı başardı. Türkiye'nin fintech alnındaki başarısı bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl da yerli fintech girişimlerinden İyzico 165 milyon dolara PayU'ya, Foriba da ABD'li Sovos’a satılmıştı.

DgPays'in kurucusu ve CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, aldıkları yatırımla daha da güçleneceklerini belirterek “Dünyanın en önemli finans kuruluşlarının ilgi odağı olmaktan mutluyuz. Ülkemize doğrudan yabancı yatırım getirmekten de memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklığın, stratejimizin bir parçası olan mevcut ürün ve hizmetlerimizi global trendlere paralel olarak uluslararası ölçeğe taşımak ve açık bankacılık gibi alanlarda geliştirdiğimiz yeni ve yüksek teknoloji ürünleri yerel ve küresel seviyede yaymak için de kaldıraç etkisi yapacağını düşünüyoruz. Çok yakında başarılarla anılan bir platform olacağız” dedi.

Ödeme Sistemleri alanında faaliyet gösteren DgPays, 2017 yılında kuruldu. DgPays, hâlen başta bankalar, e-para şirketleri, mobil ağ operatörleri, sigorta şirketleri ve lojistik şirketleri olmak üzere 24 kurum; 55 milyon debit/ön ödemeli kart, 23 bin ATM ile 300 bine yakın işyerinde kullanılan Android POS ve Soft POS’tan oluşan bir çözüm ve hizmet ekosistemine sahip.