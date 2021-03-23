Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu"nda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, “e-Ticaret, geleneksel ticaretten neredeyse dört kat daha hızlı büyümüş durumda. Genel ticaret içindeki oranı yüzde 8'den yüzde 14'e ulaştı ve büyümeye devam ediyor. Hızla büyüyen şirketlerin tamamı e-Ticaret yolunu seçmiş. Biz de özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefliyoruz. Firmaları ve girişimcileri dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ’leri dijital ortama taşımak ve teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz” dedi.