Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye genelinde 1.473 yerel yönetim birimine proje ve finansman hizmeti veren İller Bankası, kentsel dönüşüm ile su kaynakları temini ve korunması konularında bütün imkânlarını seferber edecek. Bankanın nominal sermayesinin 30 milyar lira olduğunu ve 19,5 milyar liralık ödenmiş sermayesi ile bankacılık sektöründe birinci sırada, 46,7 milyar liralık aktif büyüklüğü ile de kalkınma ve yatırım bankaları arasında üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, şehirleri marka hâline getirecek çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Emlak editörlerine yaptığı değerlendirmede Büyük, “81 ilimizin tamamına da kentsel dönüşümde kredi ve hibe imkânı sunuyoruz” dedi. Banka 2021 yılı için dönüşüm kredisi olarak 3 milyar lira kaynak ayırırken kentsel dönüşüme istekli belediyeler ihtiyaç duymaları hâlinde İlbank’a başvurabilecek.

ÜÇ BELEDİYE FAYDALANDI

Üç belediyeye kredi kullandırdıklarını belirten Yusuf Büyük, sayının bu yıl artacağını, konu ile ilgili çalışma yapan belediyeler olduğunu söyledi. Büyük, bütün talepleri değerlendireceklerini ve uygun görünen projelere kredinin faizinde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacaklarını kaydetti. Faiz desteğinin yanı sıra belediyelere yedi yıla varan uzun vade desteği de sunuluyor. Bir belediyenin kredi talebinde bulunduğu zaman kredibilitesine baktıklarına dikkat çeken Büyük, “Belediyelerin gelir ve gider dengesini inceliyoruz. Bizden daha önceden kredi kullandı mı, kamuya borcu var mı, ödeme gücü bulunuyor mu diye bakıyoruz ve uygunsa talep ettiği krediyi tahsis ediyoruz. Verdiğimiz kredilerde ödenmeme riski yok” dedi. Büyük, dönüşüm ile ilgili farklı modeller üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

ON BİN İŞ YERİ PROJELENDİRİLDİ

Banka, sanayi alanlarının dönüşümünde de önemli bir rol üstleniyor. Yusuf Büyük, bu çerçevede ilk olarak İstanbul Arnavutköy’deki yaklaşık 1,5 milyon metrekare alanda, ulaşım ve altyapı problemini çözdüklerini vurguladı. Esnafın rahat bir şekilde çalışamadığı sanayi alanlarını çok daha modern ve geniş alanlara taşıdıklarını anlatan Yusuf Büyük, “Şu anda; Ankara’dan İstanbul’a, Konya, Adana, Trabzon ve Aksaray’dan Diyarbakır, Bolu, Bursa, Kayseri, Muğla ve Rize’ye kadar 12 ilimizde, 10 bin sanayi iş yerimizi projelendirdik. 1.420 tanesini tamamladık, 3.422’sinin ise yapımına devam ediyoruz. Ayrıca, 3.375 iş yerinin ihale çalışmalarına başladık” diye konuştu. Bankanın gelir getirici kalemleri arasında gayrimenkul alım satımı da bulunuyor. Son üç yılın gelir bilançosu 4,5 milyar lira oldu. Birçok ilde gayrimenkulleri bulunan banka yakın zamanda değeri 1 milyar lira civarında olacak yeni ihalelere de çıkacak.

YERELDEN 15 MİLYARLIK TALEP VAR

Mahallî yönetimlerin proje bazlı talepleri olduğuna dikkat çeken Yusuf Büyük, “Şu anda Türkiye’deki yerel yönetimlerin bizden talep ettikleri rakam 15 milyar lira civarında. Çevre, ulaşım ve atık gibi vatandaşa dokunacak projeleri öncelik listesine alıyoruz. Gelen yeni proje taleplerinin yıllık 6-7 milyar liralık kısmını da çok rahat tahsis edebiliyoruz. Ama yine vatandaşı doğrudan ilgilendirecek konularda rakamı yıllık bazda 1-2 milyar lira daha yukarıya çekebiliyoruz” dedi. Bu kredilerde 36 aydan 180 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.

YURT DIŞINA AÇILIP DÖVİZ GETİRECEK

Bankanın gelecek dönem hedefleri arasında Brüksel’de bir ofis ile altyapı GYO şirketi kurmak da var. Brüksel’de bir ofislerinin olmasının bankaya zaman ve hareket kabiliyeti sağlayacağını ifade eden Yusuf Büyük, “Bankanın altyapı GYO şirketi kurması da ülkeye döviz girdisi açısından çok önemli. Bir şirket kurabilirsek bu şirketle beraber dışarıda uzman olduğumuz alandaki işleri çok rahat yapabilir ve ciddi bir gelir elde edebiliriz. Türk Cumhuriyetleri, Arnavutluk, Fas ve Suudi Arabistan Cidde gibi yerlerde kuracağımız şirketle çok rahat iş alabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

İFM’DE GEİKME OLMAYACAK

Bankanın yürüttüğü işler arasında belediyelerin su, kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla başlatılan SUKAP, köylerin altyapısının desteklenmesi projesi KÖYDES, İzmir Karabağlar kentsel dönüşüm projesi, bisiklet yolları ve yeşil yürüyüş yolları, Mogan Gölü kıyı bandı çevre düzenleme, sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme işleri bulunuyor. Ayder Yaylası yol ve altyapı işi, sanayi alanlarının dönüştürülmesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, katı atık programı, havzalar, Bodrum ve Fethiye altyapıları ile İstanbul Finans Merkezi (İFM) altyapı işi de bankanın yürüttüğü işler arasında yer alıyor. İFM’nin altyapı işlerinde gecikme olmayacağını dile getiren Yusuf Büyük, “Atık su arıtma tesisleri ile güvenli ve sağlıklı su sistemleri noktasında gayretimizi en üst seviyeye çıkardık” dedi.