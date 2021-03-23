Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; konut tipi 2+1 veya 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin, 5 - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Adana Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.
TOKİ, Adana'da 1252 adet konutu satışa sundu
23.03.2021 - 21:32 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana'da 1.252 adet konutu satışa çıkardı.
Etiketler : TOKİ,
776875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/776875.aspx
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