Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rezervasyonların devam ettiğini belirten Atmaca, “Yapılan rezervasyonlara göre en çok talep Rusya’dan. Avrupa’da seyahat yasağıyla ilgili bir durum söz konusu. Avrupa’dan da önümüzdeki günlerde hareketlilik başlayacaktır” dedi. Bütün pazarlarda erken rezervasyonların sürdüğünü dile getiren Atmaca, “Yerli turiste yönelik çok ciddi erken rezervasyon kampanyaları devam ediyor. Yüzde 40’a, 50’ye varan indirimler var. Gönül rahatlığıyla yaptığınız rezervasyonunuzu, tatilinize birkaç gün kala hiçbir para kaybetmeden iptal ettirebiliyorsunuz” diye konuştu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da iç pazardan ciddi rezervasyonlar almaya başladıklarını belirterek “2020 salgın sürecini iç pazar ve yurt dışındaki gurbetçilerimizle atlattığımızı unutmayacağız. Onun için bu dönemde önceliğimiz iç pazar ve gurbetçilerimiz olacak” ifadesini kullandı.