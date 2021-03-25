Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın takvimi ile ilgili bakanlıkların ve kurumların yol haritaları belli olurken bu yıl ihracatın tabana yayılması ve ihracatçıların rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atılacak. İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları daha ileri seviyede teşvik edilecek. Konuya ilişkin düzenlemeler Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarıyla yılın ilk yarısında tamamlanacak. Sene sonuna kadar yurt dışı lojistik merkezleri açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak.

YENİ NESİL SERBEST BÖLGELER

Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının iş birliğiyle AR-GE yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine yönelik ‘Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri’ faaliyete geçirilecek. Katma değeri yüksek ürün üreten ihracatçıların, rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi sağlanacak. Söz konusu destekler için düzenlemeler sene sonuna kadar hayata geçirilecek. KOBİ’lerin bu dönemde ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’yle güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak bu firmaların finansa erişimi kolaylaştırılacak. Öte yandan Türk Eximbank da yeniden yapılandırılacak. İhracatçıların işlemlerinin dijital kanallardan yapılmasını sağlayacak dönüşüm 2022’nin ortasına kadar gerçekleştirilecek.