Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitci söz konusu anlaşma çerçevesinde McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Token projesi, Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli Blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak. 3+2 yıl geçerli olacak anlaşmaya göre Bitci Teknoloji şirketlerinden Bitci.com’un logosu McLaren Formula 1 Takımı araçlarında ve pilotların kasklarında yer alacak. Böylece ilk defa bir Türk şirketi bu alanda Formula 1 organizasyonunda yer almış olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Formula 1’in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren Racing’in, bu proje için bir Türk Blockchain şirketini seçmiş olması Türk girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli” dedi. McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller de “İmzaladığımız anlaşmayla birlikte Bitci.com’u McLaren F1 takımımızın resmî ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bitci.com ile sürdüreceğimiz uzun süreli ortaklık ve taraftar token projemiz Formula 1’de türünün ilk örneği olacak. Bahreyn’de başlayacak olan 2021 Formula 1 sezonunun açılışında, MCL35M’de Bitci.com ile ortaklığımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.