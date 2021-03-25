Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

142 eczacı tarafından kurulan Türkiye Eczacılar Deposunun yatırımıyla Orta Doğu’nun ve Avrupa’nın ilk ve tek nitril eldiven fabrikası hayata geçirildi. Türkiye’nin 2020 yılında eldiven için gerçekleştirdiği yaklaşık 200 milyon dolarlık ithalatı karşılamak ve Avrupa’daki 3 milyar dolarlık pazara ihracat yapmak üzere hayata geçirilen, zaman içinde daha da büyüyecek olan dev yatırım sayesinde Türkiye, nitril eldiven üretimi yapan sayılı ülkeler arasındaki yerini alacağı gibi pandemiyle birlikte genişleyen pazarda da söz sahibi olacak.