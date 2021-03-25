Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi.

İhtiyaç sahibi ailelere destek

Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.665.282 fayda sahibine 271.114.355,00-TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Kronik rahatsızlığı olan 1.929 ihtiyaç sahibine 3,1 milyon TL yardım

Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3.188.064,78 TL destekte bulunacağız” dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.