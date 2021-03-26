Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Son dönemde kur üzerinden kriz çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye ekonomisinin gerçeğini görmezden geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yaptığı “İçeride battık, bittik, yıkıldık, öldük diyenlere aldırmayın, bunlar hep aynı terane… Ekonomimiz güçlü ve güven veriyor" söylemini rakamlar da doğruluyor. Kamu borcunun millî gelire oranı yüzde 42,6 olan Türkiye, Avrupa'da en bu alandaki en güçlü ülke olarak kayıtlara geçti. Pandemi döneminde küresel çapta ekonomiler çöküşe geçerken, Türkiye 1,8 büyüme rakamı ile Çin'den sonra dünyada en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Bütün dünyada yatırım iştahının bıçak gibi kesildiği koronavirüs salgını sürecinde Türkiye, milyonlarca dolarlık yabancı yatırım çekti. IMF bu yıl 85 ülkeye 165 milyar dolar kredi verirken, Türkiye, IMF’ye borcu olmayan nadir ülkeler arasında yer aldı.

GÜVEN VEREN ÜLKEYİZ

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, gazetemize yaptığı açıklamada, borsa ve dövizde son dönemde yaşanan dalgalı sürecin geçici olduğunu belirterek “Türkiye’nin tüm dünyaya güven veren bir potansiyeli var. Güçlü mali yapısı ile kısa süreli şokları atlatabilecek güce sahip. Anlık durumlar geneli okumak için doğru değil. Merkez Bankası Başkanı’nın değişimi ile birlikte Borsa İstanbul'da yabancı çıkışları görüldü. Bu, normal bir durum. Tasarruf sahipleri veya büyük yatırımcılar, yatırım pozisyonlarını değiştirebilirler. Ancak yapılan satışlar ağırlıklı olarak yabancılardan ve burada doğal olarak spekülatif bir ortam oluşuyor. Küçük yatırımcı kendine dikkat etmeli. Nihayetinde bu durum normale dönecektir. Yabancı satışlarının yerini yerli alıcıların doldurduğu görülüyor. Bu da yerliler için kârlı durum oluşturabilir” dedi.

GÖREVLİ TİPLER VAR

Yaşanan süreci yalnızca Türkiye ekonomisi üzerinden okumanın doğru olmadığını da belirten Göksel Aşan “Son üç gündür dünya piyasalarında yaşanan hareketlerden dolayı bir geri çekilme bekleniyordu. ‘Merkez Bankası Başkanı değişti’, ‘Borsa çöktü’, ‘Döviz uçtu’ demek, piyasayı doğru okuyamamak anlamına geliyor. Kayıplar mutlaka var. Şahsen yakın zamanda yabancıların da geri döneceğini düşünüyorum. Hatta şimdiden dönüşler alıyoruz. Döviz kurunda yaşanan değişim de iyi okunmalı. ‘Fakirleştik’ gibi açıklamalar yapılıyor. Dövizde yaşanan hareket ile anında zenginleşme veya fakirleşme olmaz. Ayakları yere basan bir söylem değil. Bu tür söylemlerde bulunan bir kesim var. Bunlar görevli tipler. Vatandaşın veya yatırımcının bunları dikkate aldığını düşünmüyoruz” diye konuştu.

ÜNLÜ YATIRIMCI MOBIUS: PİYASA AŞIRI TEPKİ VERDİ

Ünlü yatırımcı Mark Mobius da Merkez Bankası başkanlığında yaşanan değişiklik sonrası Türk lirasında görülen tepkinin aşırı olduğunu, gelecekte para biriminin istikrarlı olacağını belirtti.

Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius “Türk lirasının bu zayıflıkla devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse, bu bir panik oluşturur. Buna rağmen yeni TCMB Başkanı’nın açıklamasına baktığınızda, istikrarlı bir TL hedefi görüyorsunuz. Tepki mantıklı değil. Biz, kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Mesela Türkiye’de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var” dedi.