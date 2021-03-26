Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın 707,77 lira alış fiyatı, 725,53 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Gram altında ise alış fiyatı 442,14 lira, satış fiyatı 442,70 liradan işlem görüyor.