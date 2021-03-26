Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Mehmet Hakan Atilla’nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı.

Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.

Ergun, Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ziraat Bankası’nın yeni genel müdürü ise Alpaslan Çakar oldu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine Alpaslan Çakar getirildi.

15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Aydın, bankanın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrası görevini Alpaslan Çakar’a devretti. Alpaslan Çakar, bankanın Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

VakıfBank'ta Abdi Serdar Üstünsalih görevine devam ediyor

VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam ederken, Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu listesinde yer aldı.

Vakıfbank'ta Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu üyesi olurken, Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi.

Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam edecek. Bankanın yönetim kurulu başkanı ise yönetim kurulu toplantısı sonrası belli olacak.