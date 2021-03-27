Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanya ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunan TOBB, herkesi yerel küçük işletmelerden alışveriş yapmaya davet ediyor. KOBİ’lerin ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Ekonomide Covid-19 pandemisinden en çok etkilenenler küçük işletmeler oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana ya kapalı kaldılar, ya da tam kapasiteyle çalışamadılar. Bu durum masraflarını karşılayamamalarına, finansmana erişimde zorluk çekmelerine, tedarik zincirlerinde ise aksamalara yol açtı. Şimdi ise kontrollü normalleşme dönemiyle ekonomide bir canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en önemli kaynağı ise tüketici harcamaları. Bu harcamaları doğru kanalize etmemiz hâlinde ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum. Burada da küçük işletmeler büyük rol oynuyor. Küçük işletmeler, KOBİ’ler ülke ekonomimizin bel kemiği, istihdamın can damarları. Dolayısıyla bu canlanma esnasında da tüketiciler olarak küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayacak. Kampanya ile tüketicilerin yaptıkları alışverişle küçük işletmelere destek olabileceklerini vurgulamak, yapılacak bir alışverişin küçük işletmeler nezdinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Herkesi alışverişe davet ediyoruz” dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmelerine destek olduklarını belirterek "Şimdi de, Visa’nın Avrupa’da üç yıldır yürütmekte olduğu “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını TOBB iş birliğiyle ülkemizde hayata geçirerek küçük işletmelerden alışveriş yapmanın ekonomimize ve toplumumuza faydaları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çağrımız ile ’küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin’ diyoruz” açıklamasını yaptı.

ÇALIŞANLAR OYNADI

Visa “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir reklam filmine de imza attı. Profesyonel oyuncular yerine gerçek küçük işletme sahip ve çalışanlarının rol aldığı filmde, hepimizin yakından tanıdığı, manav, kuru yemişçi, terzi, çiçekçi, kahveci, lostracı, dönerci gibi çeşitli iş kollarının zihinlerimize kazınmış olan çalışma sesleri yankılanıyor.