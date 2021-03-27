Geçen yıl en ucuz tek yön bileti, yurt içinde Ankara-Antalya hattında 53,99 TL’ye satıldı. 121,98 TL’ye satılan İzmir-Adana bileti ise geçtiğimiz yılın en ucuz gidiş-dönüş bileti oldu. 2020’nin en pahalı uçak biletleri temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı. İç hatlarda İstanbul-Bodrum tek yön bilet için yolcular 1.244,99 TL ödeme yaparken, 1.884,54 TL’ye satılan İstanbul-İzmir uçuşu ise en pahalı gidiş dönüş bileti oldu. Dış hatlarda ise en ucuz tek yön bilet 78,43 TL (Antalya-Viyana) olurken 581,28 TL’ye satılan İstanbul-Priştina bileti en ucuz yurt dışı gidiş dönüş bileti olarak kayıtlara geçti. Tek yönde en pahalı bilet İstanbul-Şanghay hattında 15.034,68 TL’ye, en pahalı gidiş dönüş bileti ise 13.867,37 TL’ye Hermosillo (Meksika) - İstanbul hattında satıldı.
2020’nin en pahalı uçak bileti 15 bin lira oldu
27.03.2021 - 04:10 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Online uçak bileti ve otobüs bileti platformu Turna.com tarafından hazırlanan 2020 Seyahat Raporu’na göre uçuş kısıtlamaların yüksek olduğu mart, nisan ve mayıs ayları, uçak biletlerinin en ucuz olarak kayda geçtiği dönem oldu.
Etiketler : en pahalı bilet,
777678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/777678.aspx
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