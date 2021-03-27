Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre Bakanlık ve ilgili kuruluşları olan; Tapu ve Kadastro, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut ve Emlak Katılım Bankası, belediyeler, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birlikler ile yine belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde genç istihdamı sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Bundan böyle bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde; istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20’si artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerimizden oluşacak. Bu şartımız, bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şartnamelerinde istisnasız bir şekilde yer alacak. Artık binlerce projede, genç mimarlarımız, genç mühendislerimiz, şehir plancılarımız, peyzaj mimarlarımız, iç mimarlarımız ve genç teknikerlerimiz görev alacaklar” diye konuştu.