İstanbul Kapalıçarşı’da 445,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 445,70 liradan, 2 bin 936 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 957 liradan, 406 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 410 liradan, 2 bin 869 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 889 liradan, bin 435 liradan alınan Yarım Ziynet bin 445 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satıldı.
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (27 Mart 2021 güncel altın fiyatları)
27.03.2021 - 09:10 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 445,70 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın fiyatları,
777714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/777714.aspx
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