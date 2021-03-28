Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) ve benzer girişimlerin ihtiyaç duyacağı elektrikli motorlar, batarya teknolojileri, yakıt hücresi gibi konularda projeler hayat bulmuş olacak. İşletmeler 18 Mayıs'a kadar çağrıya başvuruda bulunabilecek. Makine, teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı, nitelikli personel, sınai mülkiyet hakları, test analiz ve belgelendirme giderlerinin destekleneceği çağrıda, destek üst limiti küçük işletmeler için 1,5 milyon lira, orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon lira olacak.