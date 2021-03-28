Böylece Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) ve benzer girişimlerin ihtiyaç duyacağı elektrikli motorlar, batarya teknolojileri, yakıt hücresi gibi konularda projeler hayat bulmuş olacak. İşletmeler 18 Mayıs'a kadar çağrıya başvuruda bulunabilecek. Makine, teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı, nitelikli personel, sınai mülkiyet hakları, test analiz ve belgelendirme giderlerinin destekleneceği çağrıda, destek üst limiti küçük işletmeler için 1,5 milyon lira, orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon lira olacak.
TOGG için çalışacak KOBİ’ye 6 milyon TL
28.03.2021 - 04:05 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 04:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KOSGEB 'AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı'nın ilk çağrısı çerçevesinde otomotiv ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin projelerini öncelikli olarak destekleyecek.
Etiketler : TOGG,kobi,kobi destek,
777934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/777934.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER