Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Platformdaki 439 bin 890 oyun arasında ise Türk yayıncıların sunduğu 8.055'ten fazla mobil oyun yer alıyor. Türk yayıncıların Google Play'deki oyunları, oyunseverlerden 5 üzerinden ortalama 3,94 not aldı. Platformdaki tüm mobil oyunların genel ortalama puanı ise 3,76 oldu. Böylece yerli oyunlar dünya ortalamasının üzerinde beğeni kazandı. Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, Türk oyun yayıncılarının iyi sonuçlar almasında; ‘kaliteli işler çıkması’ ve ‘oyuncuların talep ve beklentilerini çok iyi analiz edilmesi’nin etkili olduğunu belirterek, “Bu da oyunların oyuncular tarafından daha fazla beğenilmesini sağlıyor” dedi. Dünya oyun pazarının geçen yıl salgının da etkisiyle yüzde 9,3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştığını aktaran Aydemir, “Bu büyüme, ülkemizde de hissedildi ve geçen yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat 880 milyon dolara yükseldi” diye konuştu.