Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her yıl piyasayı canlandıran, 20 milyar lira büyüklüğe sahip düğün sektöründen bu yıl ciro beklentimiz düşük” dedi. Salgın sürecinde evlenme oranının düştüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Covid-19 nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği hâlde düğün masraflarını karşılayamayacağı için bunu erteleyen çiftlerin evlilik hayalleri, ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmeli. Çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünyaevine girer hem de piyasada hareketlenme yaşanır. Yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamalar 415 meslek koluna birden etki ediyor.”