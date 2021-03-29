Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Pandemi şartlarında dünya devleri yüzde 20'yi bulan küçülmeler yaşarken, 2020'yi pozitif büyümeyle kapatan Türkiye'ye yatırım yarışı yaşanıyor. Salgının, bütün dengeleri değiştirdiği, merkezleri yerinden oynattığı günümüzde dünyanın en büyük alıcıları, Türkiye'nin tedarikteki kalite, hızlı ve esnek üretim, optimum zamanında teslimat gibi özelliklerini keşfetti ve Türkiye'ye yönelmeye başladı. Özellikle son bir yıldır yapılan sanal fuarların da etkisiyle geçmişte kalitesi bilinmeyen mobilya gibi bazı sektörler de yurt dışından büyük talep almaya başladı. Hatta bu sebeple pandeminin ilk aylarında üretime ara verme hazırlığı yapan mobilya fabrikaları, kapa-site ve istihdamı artırdı, yeni yatırım yaptı.

Mobilyacılarla bir araya gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Avrupa'nın Çin'den ithalat yerine Türkiye ile iş birliği içinde olacağını gördüklerini söyledi. Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) başkanı R. Onur Kılıçer de tekstilin ardından mobilyada da iş birliği ve yatırımda Türkiye'nin Avrupa'nın üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini, sektörde yatırım ve kapasite artışı beklediklerini söyledi.

POLİSAN'DAN YENİ REÇİNE FABRİKASI

Boya markası Polisan, Kocaeli Dilovası fabrikasının temelini attı. Polisan Holding, gelecek yatırım planlarının ilk fazı olan Polisan Kimya’nın 5 milyon avro değerindeki yatırımı ile ithal ikame ürünleri üreterek, ülke ekonomisine fayda sağlamayı hedefliyor. Nisan 2022’de üretime geçmesi hedeflenen tesiste kullanılacak teknolojilerle, hem verimlilik hem de yeni inovatif ürünler üretebilir hale gelinecek. Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Bitlis, pandemi döneminde de yatırımlarının hız kesmediğini belirterek, “Bugün, 2004 yılında Dow Chemical, 2016 yılında Kansai Paint olmak üzere, kendi alanlarında iki dünya devini de iş ortağımız olarak arkamıza alıp, Türkiye kimya sektörüne ilklerini tanıttığımız 57 yıllık tarihimizde yeni bir başlangıca daha imza atıyoruz” dedi. Şu anda 1250 kişilik istihdam sağlayan şirketin yeni yatırımı yüzde 30’luk kapasite artışıyla istihdama da katkı yapacak.

DİNÇER LOJİS'TİK'TEN 100 MİLYON TL YATIRIM

Zorlu pandemi şartlarına rağmen 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 65 büyüme ve toplamda 65 milyon TL’lik yatırımla kapatan Dinçer Lojistik, 2021’e hızlı girdi. Bu yıl yaklaşık 100 milyon TL’lik daha yatırım yapmayı hedefleyen Dinçer Lojistik, dağıtım ve depolama ağında yaygınlaşmaya gitti, devreye almaya başladığı yeni transfer merkezleri ve bölge depolarıyla dağıtım hacminin yüzde 97’sini kendi dağıtım ağı ve araç filosu ile yönetiyor. Şirket yıl sonunda ülke çapında yüzde 100 kendi dağıtım ağıyla hizmet verecek. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Tüm taşıma modlarındaki yaygın dağıtım ağımızla birlikte Türkiye’nin 81 iline dağıtım yapan bir firmayız ve Türkiye'de en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. Öncelikle hem bölge hem de ülke ekonomisine dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda 300 adet yeni araç tedarik ettik. Öte yandan 500’e yakın yeni personel alımı gerçekleştirerek istihdamı da destekliyoruz. Şu an 17 il ve 35 farklı lokasyonda müşterilerimize hizmet vermekteyiz” dedi.

SEYİDOĞLU GIDA ÜRETİMİ KATLAYACAK

Seyidoğlu Gıda, pandemi döneminde ertelenen yatırımlarına hız verdi. 400 ürün çeşidi ve 600 çalışanıyla üretim yapan Seyidoğlu Gıda, İstanbul Hadımköy’de inşaatı tamamlanan yeni fabrikasının açılışını yaptı. 10 milyon TL yatırım ve 150 kişiye istihdam sağlayacak tesiste günde ortalama 15 ton üretim yapılacak. Bu tesisle birlikte 20 yeni ürün çeşidinin imalatına başlandığı bilgisini veren Genel Müdür Mehmet Göksu, “Pastandan reçel ve tahine, sütlü tatlılardan şerbetli ürünlere kadar 20 yeni ürün için modern bir tesise kavuştuk. Bu tesisle üretim kapasitemizi 2 katına çıkardık. Yeni tesisimiz ile daha önce hiç üretmediğimiz ürün gamlarında ve ihracata dönük üretim yapmayı planlıyoruz. Halihazırda 8 bin metre kare olan kapalı üretim alanımızı 16 bin metrekareye günlük 20 ton olan üretimi de 35 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm bu yatırımlarla birlikte ilave 150 yeni istihdam ve toplamda 10 milyon TL yatırım tutarına ulaşmış olacağız” diye konuştu.

PORSCHE'DEN 90 ŞARJ İSTASYONU DAHA

Geçen yılın sonunda Türkiye’de tamamen elektrikli otomobil satışlarında pazar lideri olan Porsche, Türkiye’de tüm elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası oldu. Porsche Türkiye olarak yatırımlarıyla Türkiye’nin elektrikli araç ekosisteminin gelişimine önemli katkı sağladıklarını ifade eden Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “2020 yılında, müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 3 adet 350KW’lik Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu da dahil olmak üzere 7.8 milyon TL tutarında yatırım sonucunda ülke çapında 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladık” dedi. Elektromobilite temalı yatırımlarına 2021 yılında da devam edeceklerini aktaran Selim Eskinazi, “Yıl sonuna kadar toplam yatırım miktarımız 10.1 milyon TL’yi bulacak. 2021 yılında hedefimiz 190 adet şarj cihazına ulaşmak. 2020 ve 2021 yılında araç sipariş eden müşterilerimizin evlerine ve işyerlerine şarj istasyonu kurulumu için 335 adet keşif gerçekleştirerek kurulumlarını değerlendirdik” ifadelerini kullandı.