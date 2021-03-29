Spot piyasada 29 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 717,68 lira, satış fiyatı 7,3568 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 448,51 lira, satış fiyatı 448,73 liradan işlem görüyor.
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Spot piyasada 29 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 717,68 lira, satış fiyatı 7,3568 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 448,51 lira, satış fiyatı 448,73 liradan işlem görüyor.
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