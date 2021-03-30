Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, spekülatif atakların ardından pazartesi günü yurt içinde 7,5 milyar doların üzerinde döviz satışı yapıldığını belirterek “Hâlâ dövizde satış sürüyor. Dolar kurunda 7,80’in, 7,90’ın ve 8’in üzerine çıktıkça satış dalgası geliyor. Pazartesi günü dolarizasyonun kabuğu çatladı. Çatlak büyüyor ve ters dolarizasyonla karşı karşıyayız. Ters dolarizasyon süreciyle birlikte vatandaş elinde kaskatı tuttuğu 220 milyar doların bir kısmından kurtulabilir. Bu parayla piyasaya gelir ve piyasada ciddi bir hareketlenme olur. TL varlıklar bir alım fırsatı sunuyor. Herkesin sakin olması, spekülasyonlara ve manipülasyonlara kapılmaması gerekir" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesinin ardından yurt dışı kaynaklı olarak “kara pazartesi”, “olağanüstü toplantı yapılacak, radikal kararlar alınacak” şeklinde iddiaların ortaya atıldığını belirten Bulut, “Özellikle pazartesi gününden itibaren Cumhurbaşkanı’mızın verdiği mesajlar başta olmak üzere, Merkez Bankası Başkanı’nın da banka yöneticileri ile yaptığı toplantılarda verdiği mesajlar sonucunda piyasaların bu iddialara inanmadığını ve piyasanın sakinleştiğini gördük” dedi.