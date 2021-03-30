Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

2002’de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2020’de yüzde 2,7’lik artışla yüzde 30,6’ya yükseldi. Bu oranın 2023’te 38,5’e çıkarılması hedefleniyor. Kadınlar, sadece çalışmakla yetinmeyip, verilen desteklerin de yardımıyla kendi işinin patronu oldu. Son 15 yılda kadın işveren sayısı 49 binden, 129 bine çıktı. 15 yıl önce 126 bin olan kadın yöneticilerin sayısı ise 244 bine çıktı. Yine, Türkiye’de kamuda çalışan kadınların oranı yüzde 40,33 ile AB ortalamasından yüzde 5 daha fazla. Kadınların en fazla yöneldikleri alan olan öğretmenlikte, bu oran yüzde 60’tan fazla. 25 ve üzeri yaşta olup da en az üniversite mezunu olan kadınların oranı da 11 yılda yüzde 10,9 arttı.