İstanbul Kapalıçarşı'da 8,2720 liradan alınan dolar 8,2740 liradan, 9,74 liradan alınan euro ise 9,7420 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,18 liradan, euro ise 9,74 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (30 Mart 2021 güncel dolar ve euro)
30.03.2021 - 09:15 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 8,2740 liradan, euro ise 9,7420 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,döviz,
778451 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/778451.aspx
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