Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Metro Türkiye ilk defa 2014 yılında başlattığı izlenebilirlik uygulamasını kırmızı et, balık ve balın ardından “Tabağında ne var?” hareketiyle meyve ve sebze ürünlerine taşıdı. Yaklaşık 200 tedarikçisiyle birlikte 1.550 tarla ve binlerce dönümlük üretim alanını sistemine dâhil eden Metro Türkiye, toplam 8.500 adet ürünü kapsayan 430 taze sebze ve meyve çeşidinin tarladan sofraya uzanan hikâyesini 15 farklı izlenebilirlik bilgisi ile paylaşıyor. Tüketiciler, ürünün etiketinde yer alan QR kodu okuttuğunda, çiftçinin ürünü hangi tarlada ne zaman hasat ettiğinden, ürünün pestisit ve ağır metal analizlerine, hasat edildiği tarla ve paketlendiği tesisin gıda güvenliğinden çocuk işçi çalıştırıp çalıştırmadığına, organik ürün sertifikasından vitamin-mineral değerine kadar tüm hikâyesini görebilecek.

Gıda güvenliğindeki mevcut durumu göz önünde bulundurarak tüketicilere “Tabağında ne var?” sorusunu sorarak yola çıktıklarını söyleyen Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Maalesef taklit ve tağşişte yaşanan artışlar ve kontrolsüz, bilinçsiz pestisit kullanımı sağlımızı olumsuz etkiliyor. Ayrıca Kovid-19 ile güvenli ve sağlıklı besinler daha ön plana çıktı. Metro Türkiye ‘Tabağında ne var?’ hareketi ile tüketicilere ‘Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen!’ diyerek tabaklarında ne olduğunu şeffaflıkla öğrenebilecekleri, sektörümüzde bir ilk olarak 15 farklı başlık altında bilgi sunan bir izlenebilirlik sistemi hayata geçiriyoruz. İklim değişikliğinin geldiği noktanın ve genç nüfusun bilinçli yaklaşımının da etkisiyle pek çok tüketicinin alternatif proteinler, güvenli gıda, sorumlu kaynak konularında daha bilinçlendiğini ve ürün seçimlerinde bu başlıklara dikkat ettiğini de görüyoruz. Biz bu değişimin geçici değil kalıcı olacağına inanıyoruz ve herkese tabağında ne var ne kadar farkındasın diyoruz” dedi.