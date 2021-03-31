Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan'da hesaplara yatıracağını açıkladı. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
Selçuk: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz
31.03.2021 - 12:21 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
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