Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son dört aydır suyu konuştuğunu, bu konunun daha organize ele alınması ve iyi neticeler çıkarılması için Su Şûrası'nın startının pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Külliye'de yapılan toplantıyla verildiğini belirterek yedi ay boyunca bu konunun konuşulacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı Editör Masasında ‘1. Su Şûrasına ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Pakdemirli, şûradan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarılmasının hedeflendiğini anlattı. 1926'da çıkarılan mevzuatın 2021'e uymadığını belirten Pakdemirli, şu anda Türkiye'de suyun birden çok sahibinin bulunduğuna işaret ederek “Su Kanunu, suyun sahibinin kim olacağını, bunu kimin koordine edeceğini, suyun kalitesini, tahsisini hangi kurumların kararlaştıracağını, Türkiye'de havza bazında suların nasıl yönetileceğini, mümkünse tek elden yönetiminin nasıl olacağını ortaya koyacak” dedi. Pakdemirli, sulama alanında son 20 yılda 255 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek “Yaklaşık 7 bin tesis ve 600 baraj yaptık. Cumhuriyet tarihinde AK Parti iktidara gelene kadar 276 baraj yapılmış, yani cumhuriyet tarihinin iki katı baraj yapıldı” dedi. “Biz, su fakiri bir ülke değiliz ama su stresi yaşayan bir ülkeyiz” diyen Pakdemirli, suyun dörtte üçünün tarıma, dörtte birinin ev ve sanayi kullanımına gittiğini anlattı. Türkiye'nin şu an yüzde 20, önceki yıla göre de yüzde 16 daha az yağış aldığına işaret eden Pakdemirli, “Tarımda suyun verimli kullanılması konusunda çok büyük gayretlerimiz var. Kapalı sistem sulamalarına yüzde 50 hibe veriyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul barajlarında doluluk yüzde 72

7,5 AYLIK SU VAR

Baraj doluluk oranlarının düştüğüne dikkat çeken Bakan Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu: İçme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor. Sulama barajlarında yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var. Enerji barajlarında yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız. Ankara’daki barajların geçen yıl bugün itibarıyla doluluğu yüzde 23 iken bugün yüzde 12 yani 4,5 ay gözüküyor. İstanbul'un yüzde 65 doluluğu vardı geçen sene bugün, şu anda yüzde 72 doluluğumuz var, 7,5 ay gözüküyor. İzmir'in yüzde 73 doluluğu vardı, şu anda yüzde 76. Geçen yıla göre İstanbul ve İzmir daha iyi durumda, Ankara daha geriden geliyor.