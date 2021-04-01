Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Su ile ilgili 40 kurum var. Kırk kurum aynı şeyden sorumlu olunca hiçbiri sorumlu değilmiş gibi bir durum oluşuyor. Bunların arasında fikir birliği de yok. Çok başlılığın toplanması gerekiyor” dedi. Suyun tek elden, bir bütün olarak doğru izlenmesi gerektiğini de ifade eden Kadıoğlu, “Barajların su seviyesi ayrı, yağış raporları ayrı, tarımsal kuraklıklar ayrı takip ediliyor. Bütün büyük kentlerdeki belediyelerde meteoroloji birimi kurulmalı. Bir bölgede ekilecek ve dikilecek ürünler su kaynaklarına göre planlanmalı” diye konuştu.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkan Vekili İsmail Küçük ise yetki karmaşasının, ele alınması gereken önemli konulardan biri olduğunu belirterek “Mevzuat, hiçbir yerde yetki karmaşası bırakmamış ama bazı kurumlar, suyun üzerindeki gücü kendi eline almak için sorun çıkarıyor. Bununla ilgili yeni bir kurum kurulmasına gerek yok, hatta sonradan kurulmuş bazı kurumların kapatılması bile gerekebilir” ifadelerini kullandı.