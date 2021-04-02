Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banka, ocak ayında yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekmişti. Böylece Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı beklentisini tekrar yüzde 5'e çıkarmış oldu. Ülke ekonomisinin büyüme performansına ilişkin 2022 yılı tahmini ise yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekildi. Türkiye ekonomisinin 2023'te ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörüldü. İhracattaki toparlanmanın ve endüstriyel emtia fiyatlarındaki dengelemenin, 2020 yılı sonunda yeniden artan koronavirüs salgınının etkilerini kısmen telafi ettiği vurgulanan banka açıklamasında, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, 2020'de kaydedilen yüzde 2'lik daralmanın ardından bölgede 2021'de ılımlı bir büyüme performansı beklendiği, bölgenin en büyük ekonomileri olan Türkiye'nin beklenenden güçlü bir şekilde toparlanması ve Rusya'nın dayanıklı bir performans göstermesi sayesinde daralmanın beklenenden daha düşük gerçekleştiği vurgulandı. Öte yandan IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyüyeceğini öngörürken, Fitch'in Türkiye için 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 6,7'ye çıkarıldı.