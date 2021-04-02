Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre; martta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 386 ile kuru soğanda yaşandı. Bu fark patateste yüzde 316, lahanada yüzde 306, maydanozda 287, sütte yüzde 227 oldu. Bayraktar, “Mart ayında markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 16 ile kabakta görüldü. Bu fiyat düşüşünü yüzde14 ile salatalık, yüzde 13,5 ile fındık, yüzde 12,3 ile ıspanak, yüzde 9,8 ile kuru soğan, yüzde 8 ile pırasa takip etti” ifadelerini kullandı. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 33,6 ile sivri biberde yaşandı. Onu yüzde 18 ile karnabahar, yüzde 16,3 ile domates, yüzde 7,9 ile nohut, yüzde 7 ile ayçiçeği yağı takip etti.