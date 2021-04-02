Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verilecek. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Ramazanda lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri paket servislerini, sahuru da kapsayacak şekilde sürdürürlerse işletmelerimize ve istihdama katkısı olacaktır. Ramazanda sahur vakti paket servisi ile bereketlensin. Böylece servis, daha geniş bir zamana yayılmış olur. Daha fazla bir servis talebi doğacağı için de ramazan ayı boyunca motorcu, kurye ek istihdamına da sebep olacaktır. Verilecek her bir destek, ekonomimizi sağlamlaştıracak bir tuğla vazifesi görecektir” ifadelerini kullandı.