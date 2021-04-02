Spot piyasada 2 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 722,53 lira, satış fiyatı 741,21 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altın ise 451,67 lira alış fiyatı, 452,99 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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Spot piyasada 2 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 722,53 lira, satış fiyatı 741,21 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altın ise 451,67 lira alış fiyatı, 452,99 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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