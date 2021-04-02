Bakan Pakdemirli: Toplamda 394 milyon 514 bin 187 TL. destek ödemesini bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız.
Pakdemirli: 394 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara aktarılıyor
02.04.2021 - 12:00 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pakdemirli: Toplamda 394 milyon 514 bin 187 TL. destek ödemesini bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız.
Etiketler : Bekir Pakdemirli,
779291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/779291.aspx
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