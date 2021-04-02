Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak.
Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
02.04.2021 - 13:49 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Avrasya Üniversitesi,
779319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/779319.aspx
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