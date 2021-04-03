Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”na göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 artışla 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil satışları yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,8 büyüyerek 96 bin 428 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 91,4 artarak 76 bin 357 adede, hafif ticari araç pazarı yüzde 98,3 artışla 20 bin 71 adede yükseldi. Otomotiv pazarı 10 yıllık mart ortalama satışlarına göre yüzde 42,8 büyüdü.