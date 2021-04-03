Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemi dönemiyle birlikte e-Ticaret sektörü hızla büyürken bu alandaki gelişme kargo firmalarına olan talebi katladı. Türkiye kargo sektöründen aldığı yüzde 12’lik payla üçüncü sırada yer alan MNG Kargo, son bir yılda cirosunu yüzde 56 artırırken, son üç yıllık dönemde teknoloji yoluyla süreçlerini iyileştirmeye odaklanarak aktarma merkezleri, şubeleri ve IT altyapısına yaklaşık 70 milyon TL tutarında yatırım yaptı. Şirketin günlük işlem kapasitesi 700 bin adede yükselirken yüzde 90 müşteri memnuniyetine ulaşıldı. Şirket bu yıl; aktarma ve teknolojik altyapı yatırımları ağırlıklı olmak üzere 60 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

PANDEMİDE İSTİHDAMA DESTEK

MNG Kargo tarafından iki yıl önce uygulanmaya başlanan Girişimci Kurye Modeli pandemi sürecinde istihdama destek açısından önemli katkılar yaptı. Bu modeli kullanan biri günde 225 ila 360 TL arasında para kazanabiliyor. Next mobil kurye uygulamasıyla desteklenen model sayesinde, kitlesel kaynak yönetimiyle 700 araçlı girişimci kuryeye iş imkânı sağlandı. MNG Kargo Bilgi Teknolojileri, İş Geliştirme ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Yoluaçık, bir girişimci kuryenin günde 90-120 arası kargo teslimi yaptığını ifade ederek, “Kargo başına 2,5-3 TL ücret alıyorlar” dedi. Modeli daha da yaygınlaştırmayı planlayan şirket, bu yılın sonunda 1.000 Girişimci Kurye sayısına ulaşmayı hedefliyor.

GELİRİN %55’İ E-TİCARET’TEN

Taşıdıkları kargoların yüzde 70’inin, gelirlerinin ise yüzde 55’inin e-Ticaret’ten geldiğine işaret eden Yoluaçık, “Geçen yıldan daha güçlü büyüyoruz. Pandemi sürecinde teknolojiye dayalı inovasyonları çok hızlı geliştirdik. QR kod, şifre ve OCR teknolojisi üzerinden kimlik okutma ile temassız bir şekilde alıcılardan imza almadan çok daha hızlı teslimat yapmayı başardık” diye konuştu. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni modelle alıcı evinde bekletilmeden kargonun kendisine tahmini varış süresi bildirilecek. Yakında notlu teslimat da yapılmaya başlanacak. Yoluaçık ayrıca şubeyi aramadan kargo talebini online oluşturma, şubeye gitmeden kargoyu kolayca teslim etme ve kolay iade ile daha fazla e-Ticaret alışverişini destekleme konularında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.