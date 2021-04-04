Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik

Bir masa bir sandalye ile kurdukları şirketlerle bu tarz gayrimenkul satışı yapan firmalar, Türkiye’nin itibarını etkiliyor. Körfez ülkelerinin Türkiye Büyükelçilikleri ve konsoloslukları tarafından bu konuda uyarılar geliyor. Sektörde faaliyet gösteren Inhouse Global'in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven "Türkiye’deki tapularda artık daire metrekaresi yazmıyor. Arsa payı yazıyor. O yüzden metrekareyi karşılaştırma şansı olmuyor. Bu, en çok karşımıza çıkan sorunlardan biri. Fiyat, brüt metrekare üzerinden veriliyor. Bazıları otoparkı, asansör boşluğunu koyarak daireyi 200 metrekare diye satıyor. Ama gidiyorsunuz, dairenin içi 80 metrekare! Bu farkın yüzde 15-20'yi aşmaması lazım. Bunun dışında mükerrer satışlar var. Siz satış sözleşmesi imzalıyorsunuz. Normalde bunun noterden yapılması lazım. Böylece tapuya şerh edilir. O yüzden ikinci defa o daire satılmaz. Fakat noterde bu işlem yapılmadığı için, aynı daire ikinci kişiye satılıyor. Bunlar imajımızı ve satışlarımızı zedeliyor" dedi. Güvenilir gayrimenkul aracı firmasına danışılması gerektiğini vurgulayan Ergüven "Bu firma kaç yıldır bu işi yapıyor, kaç daire teslim etmiş, bu gibi etkenlere bakılması gerekir. Hem doğru seçeneği en iyi fiyata bulabilmek hem de satış sonrası hizmet için bunlar önemli. Güven olmalı. Birçok müşterimiz, bizimle ticaret yapmış insanların fikirleriyle görüşmeye geliyor" diye konuştu.