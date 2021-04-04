Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi’nin ilk ray kaynak törenine katıldı. Karaismailoğlu’na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti. Törende Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi’nin rayına ilk kez kaynak işlemi yapıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Bu hattımız, İstanbul’un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy Kartal Pendik Hattı metro hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz şekilde sağlayacaktır. 7.4 kilometre uzunluğunda olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde, 70 bin yolcu rahat, huzurlu, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edecektir” dedi.

İlk ray kaynağı yapılan Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattında da çalışmaların devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, “Bugün itibariyle hattımızın tünel inşaatındaki kazılar tamamlandı. Bugüne kadar hattımızda 15 bin 970 metre tünel kazısı yaptık. 90 bin metreküpün üzerinde de beton döktük. Ve sıra geldi ilk ray kaynağını başlatmaya. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerinin ilerlemesi yüzde 91e ulaştı. Metromuzun tamamlanmasıyla birlikte 2021-2045 yılları arasında ekonomik kazançlarımızın toplamı 181 milyon 297 bin euro olarak tespit edilmiştir. Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızın şimdiden İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.