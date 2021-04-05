Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

KONYA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz çalışmaları, yeni alınacak sondaj gemisi ve Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini artıracak olan Mini YEKA GES-3 yarışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son 20 yılda Türkiye’nin bütün illerine doğalgaz götürüldüğünü vurgulayan Bakan Dönmez "Nüfusumuzun yüzde 65-66’sı doğalgazı fiilen kullanıyor. 2021’de 35 ilçemize daha doğalgaz götüreceğiz, bu oran artacak. Hedefimiz, merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doğalgazı ulaştırmak” dedi. Konya’da GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi’nin açılışını yaptıktan sonra bir grup gazeteci ile bir araya gelen Bakan Dönmez, şu mesajları verdi:

EMİSYON AZALACAK

Özellikle yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermek suretiyle emisyon salınımlarını azaltmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yılki elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 50’si yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşti. Ama tüm ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan elde etme imkânımız yok. Çünkü onlar, değişken kaynaklar. Güneş gündüz var, gece yok, yaz-kış farklı... Rüzgâr her zaman aynı şekilde esmiyor. Bu durumlarda tüm dünyada olduğu gibi fosil yakıtlar gündeme geliyor. Doğalgazdan ve kömürle açığı kapatıyoruz.

AKKUYU 2023’TE

Nükleer güç santralleri de, bu anlamda önümüzdeki dönemde çok daha fazla öne çıkacak. Çünkü sıfır emisyonlu, bacasından herhangi bir atık söz konusu değil. Biz de Akkuyu NGS’de 3’üncü reaktörün temelini attık, inşallah bir yıl içerisinde dördüncü reaktörün de temelini atacağız. 2023’ten başlayarak birer yıl arayla 4 üniteyi işletmeye alacağız. Böylece elektrik ihtiyacımızın yüzde 10’unu nükleer enerjiden karşılayacağız.

DOĞALGAZDA HEDEF

Son 20 yılda doğalgaz kullanan il sayımızı 5’ten 81’e çıkardık. Nüfusun yüzde 80’ine doğalgazı götürdük. Yüzde 65-66’sı da fiilen kullanıyor. 591 ilçe ve yerleşim birimimiz kullanıyor. 2021’de 35 ilçemize daha doğalgaz götüreceğiz, bu oran artacak. Nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğalgaz kullanmayan ilçelere götürmek için çalışıyoruz. Bir sonraki aşamada 15 binin üstündeki ilçelere bakacağız, sonra da 10 bin nüfus ve üzerinde olanlara... Boru hatlarının uzun olduğu yerlerde taşıma yoluyla da gaz ihtiyaçlarını karşılayacağız. 86 ilçemizi de CNG/LNG ile besliyoruz. Şunun farkındayız: Doğalgazın girdiği yerlerde hakikaten göçü durduruyoruz. Hatta tersine göç almaya başlıyor. Özellikle emekli vatandaşlarımız, doğalgaz olunca sadece yazı değil, kışı da memleketlerinde geçirmeye başlıyor. Bunu biz özellikle pandemi döneminde çok hissettik. 2023’te Karadeniz’deki gazımızı da sisteme basacağımız için, artık sistemde belli oranda yerli doğalgaz kullanır hâle geleceğiz.

Ertuğrul Gazi gemimiz de seyir hâlinde, Süveyş Kanalı’ndaki sıkıntıdan dolayı biraz gecikme yaşadık. Nisan içerisinde Hatay Dörtyol’a gelmiş olacak. Gemi 110 milyon metreküplük kapasiteye sahip, günlük üretimi 28 milyon metreküp. Bu gemiler, üzerindeki LNG’yi gazlaştırıp şebekeye basıyor. Böylece şebekenin gitmediği yerlerde de sevkiyat yapabiliyoruz. Kendi gemimizi şebekeye bağlayınca, şu anki geminin kiralama hizmeti de sona ermiş olacak.

DÖNDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ

Bakan Dönmez "Fatih, Yavuz ve Kanuni ismi ile üç sondaj gemimiz mevcut. Dördüncü gemiyle ilgili de planımız var. Birkaç seçeneği değerlendiriyoruz. Hem teknik hem ekonomik olarak şartları en uygun olanı tercih edip, bir tanesinde karar vereceğiz" dedi.

NİSANDA YEKA'LAR TAMAM

YEKA'larla ilgili olarak Bakan Dönmez "Mart ayında başvuruları aldık. 700’ün üzerinde müracaat geldi. Fiyat zarfları açılmadan önce teknik olarak inceleniyor. Bitmek üzere. Nisan içerisinde etap etap ve il il bu yarışmaları tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.