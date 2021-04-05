Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı 58 sözleşmeli personel alacak
05.04.2021 - 09:57 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli pozisyonlarda 58 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Etiketler : Gelir İdaresi Başkanlığı,
779997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/779997.aspx
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