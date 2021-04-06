Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknoloji devleri Türkiye’de fabrikalarını ardı ardına faaliyete geçiriyor. Güney Koreli Samsung ile Çinli Oppo ve Xiaomi’nin ardından Tecno Mobile da üretime başladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye giriş yapan Tecno, yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını açıklamıştı. Pendik’te fabrika kurulumunu tamamlayan firma seri üretim için start verdi. Distribütörlük ve lojistik konusunda Arena Bilgisayar ile iş birliğine giden firma yerli modelleri mayıs ayı içerisinde satışa sunacak. Fabrika, aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olacak.

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Çinli Transssion Holding’in bir markası Tecno Mobile, dünyada 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Afrika kıtasının bir numaralı cep telefonu markası olan firma, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Tecno, aynı zamanda İngiltere Premier Ligi’nin şampiyon takımı Manchester City’nin de resmî tablet ve telefon ortağı. Tecno Mobile globalde, amiral gemisi Phantom, kamera odaklı serisi Camon, giriş seviyesi serisi Spark ve multimedya odaklı Pouvoir serisi ürün ailesine sahip. Firma geçtiğimiz yıl mart ayında Camon 12 Air ve Spark 4 Lite modelleri ile Türk pazarına giriş yapmıştı. Aralık ayında da Spark 6, Camon 16 Premier ve Pova modelleri satışa sunulmuştu. Türkiye’de yüzde 6-8 pazar payı hedefleyen firmanın Türkiye’ye yapacağı yatırımla birlikte Avrupa bölgesindeki pazar payını da artırması bekleniyor. Tecno yerli üretimin yanı sıra amiral gemisi Phantom serisini de bu yıl içerisinde satışa sunmayı hedefliyor.

Diğer yandan Çinli TCL de üretim için tüm hazırlıklarını tamamladı. TCL, Arçelik’in Çerkezköy’deki tesislerinde yıllık 500 bin adet üretim gerçekleştirecek. Firma giriş seviyesinin yanı sıra üst düzey modelleri de Türkiye’de üretmeyi planlıyor. Yerli üretim telefonlar “Made in Turkey” damgasıyla yurt dışına da ihraç edilecek.