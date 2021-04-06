Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge Müdürleri Toplantısında konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’yi baştan başa kuşatan konforlu ve emniyetli yolları yaparken, aynı zamanda ülkenin dünyayla bağlarını güçlendirdiklerini bildirdi. Yatırımların etkisiyle yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik istihdam imkânı doğduğunu anlatan Karaismailoğlu, ulaşım ve haberleşme alanında yatırımlara hızla devam edeceklerini belirtti.

KANAL İSTANBUL İHALESİ

Son dönemde gündemde olan dev projelere de değinen Karaismailoğlu, “Dünyada yük trafiğinin yüzde 90’a yakını deniz yollarınca karşılanıyor. Yük giderek artmakta, dünya ticareti çok merkezli hâl almaktadır. Bu durum karşısında ülkelerin yüklerini Karadeniz’e indirip, güneye ve Orta Koridor’a aktarma çabalarını takip ediyoruz. İstanbul Boğazı keskin dönüşleri, dip akıntıları ve yoğun trafiği yüzünden yönetilmesi zor bir su yoludur. Bugün yaklaşık 14 saat olan bekleme süreleri, ileriki yıllarda 48 saatlere varacak. Bu da küresel ticaret akışını olumsuz yönde etkileyecek etkendir. Kanal İstanbul ise gemi geçişi için ideal bir su yolu olarak projelendirilmiştir. Proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır. İhale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda projeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.