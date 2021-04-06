Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 personel alacak
06.04.2021 - 12:41 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 75 koruma ve güvenlik ile 55 temizlik görevlisi olmak üzere 130 personel alacak.
Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
780358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/780358.aspx
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