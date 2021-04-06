Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel bir sağlık krizine dönüşen Covid-19 salgını, iş yapış biçimlerinden günlük rutinlere, sosyal hayattan alışveriş alışkanlığına kadar hayatın her aşamasını etkilemeye devam ediyor. Bireysel olarak alınan önlemlerin yanı sıra şirketler de çalışanlarını ve müşterilerini salgından koruyabilmek adına birtakım uygulamalar geliştiriyor.

Pandemi döneminde, sağlıktan sonra hizmet kalitesinin ve sürekliliğinin en çok öne çıktığı sektörlerden biri de enerji oldu. Bu doğrultuda topluma kesintisiz enerji sunmak üzere hedef koyan Zorlu Enerji, salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte iş sağlığı güvenliği çerçevesinde çalışanlarının sağlığını korumak için aldığı önlemleri de uygulamaya devam ediyor. Tüm santrallerinde aldığı önlemlerde TSE'nin sanayi kuruluşları için yayınladığı Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu referans alan şirket, aldığı bu önlemlerin yerinde denetlenmesi ve değerlendirilmesi için Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) “Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası”na başvuru yaparak Eskişehir Beyköy HES (Hidroelektrik Santrali), Rize İkizdere HES, Erzurum Kuzgun HES, Erzincan Tercan HES, Kars Çıldır HES, Bursa Termik, Lüleburgaz Termik, Osmaniye RES (Rüzgar Enerji Santrali), Manisa Alaşehir ve Denizli Kızıldere Jeotermal Enerji Santrallerinde TSE Denetçileri tarafından yapılan denetimler sonrası, “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası”nı almaya hak kazandı.