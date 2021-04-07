Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere bu yıl iyi bir ziyaretçi sayısı ve 20-25 milyar dolar civarında döviz girdisi beklediklerini söyledi. Bağlıkaya turizmi canlandırmak, daha fazla gelir elde etmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, sektörü de turizm sezonuna hazır hâle getirmeye çalıştıklarını vurguladı. Türkiye dışında Avrupa'daki kaynak ülkelerde de aşılamanın artmasının 2021 turizm sezonuna pozitif yansıyacağını düşündüklerini aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti: Ağırlıklı olarak yine Rusya ve Ukrayna'dan turist girişleri geçen haftalarda başladı. Turist girişleri nisan ayının 15'inden itibaren hızlanacak. Onun arkasından gelecek İngiltere ve Avrupa pazarı da 'aşı karnesi' ile ilgili gelişmelere bağlı. Daha onun kuralları belirlenmedi ama Türkiye her hâlükârda en az 25 milyon civarında turist alacaktır.