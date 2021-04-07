Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Listeye bu yıl 493 yeni isim girerken, milyarderlerin sayısı 2 bin 755’e yükseldi. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, servetini 64 milyar dolar artırarak 177 milyar dolar ile 4’üncü defa dünyanın en zengin insanı oldu. Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk servetini 126,4 milyar dolar artırarak 151 milyar dolar ile ikinci, Fransız iş adamı Bernard Arnault da 150 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu. ABD, 724 milyarderle dünyada en çok milyardere sahip ülke olmaya devam etti. ABD’yi 698 milyarderle Çin ve 140 milyarderle Hindistan izledi. Milyarderler listesinde bu yıl Türkiye’den de 26 isim yer aldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olurken, dünyanın 421’inci en zengin insanı oldu. Ülker’i 4,4 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ve 3 milyar dolarlık servetiyle Doğuş Holding Yönetim kurulu Başkanı Ferit Şahenk takip etti. Türk milyarderlerin toplam serveti 53,2 milyar dolar olarak hesaplandı.