Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin farklı yerlerini dolaşarak süs taşları için keşif yapan Samsunlu Sedat, Şükrü ve Hurşit Kocagülle kardeşler, Muğla’nın Yatağan ilçesinde dünyada çok popüler olan ‘mavi safir taşı’ ocağını gün yüzüne çıkardılar. Bu yatakta ayrıntılı incelemelerde bulunan Gemolog Prof. Dr. Murat Hatipoğlu, “Yaptığımız bilimsel rezerv hesapları sonucunda yaklaşık olarak 50 milyar dolarlık bir ham süs taşı potansiyeli şu anda yerin altında çıkartılmayı bekliyor. Bunlardan üç türü dünyada sadece Türkiye’de bulunan taşlardır ve ülkemizi dünyaya tanıtabilecek doğal elçilerimizdir. İlki Muğla’nın Milâs-Yatağan-Kavaklıdere bölgelerindeki karst tipi boksit yataklarında bulunan hidrotermal oluşumlu Türk (gem) diaspor taşıdır. Bu taşın ortalama fiyatı 1 milyon dolar/tondur. Bu bölgelerde aşağı yukarı 10 bin ton civarında bir rezerv vardır. Bu da 10 milyar dolara denk gelir, hele bu taş işlendikten sonra bu değer üç katına çıkar. Bunun dışında Bursa-Harmancık bölgesinde mor jade denilen jadeitce zengin olan bir kayaç türü süs taşımız vardır. Burada da aşağı yukarı 1 milyar dolarlık rezerv yatmaktadır. Bunun dışında doğuda özellikle kromik yatakları olan Erzurum Kop ve Erzincan Kesiş Dağlarında kemmererit denilen süs taşımız bulunmakta. Bu taşın da ekonomik değeri yaklaşık 500 milyon dolardır. Bunun gibi 10 taşın maden değerini topladığınızda ki bizde 40 tür şu an tespit ettiğim taş vardır, yurt dışına bağlı olmayan çok değerli bir yer altı zenginliğimiz vardır” diye konuştu. İHA