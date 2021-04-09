Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canlandırdığı karakterler ve rol aldığı filmlerle komedi alanında son yılların en başarılı oyuncularından olan Yasemin Sakallıoğlu, bu defa reklam filmleriyle evlerimize konuk oluyor. Yasemin Sakallıoğlu’nun bu alandaki ilk projesi olan ve üç filmlik bir seri olarak ekranlarda yerini alacak reklam filmleri, izleyenleri hem güldürecek hem düşündürecek. Bir temizlik robotunun üstün özelliklerinin işlendiği filmlerde, Yasemin Sakallıoğlu, bu robotu kabullenmekte zorlanan ve robotla temizlik yarışına giren bir temizlik görevlisini canlandırıyor. Mizahi dile sahip filmler, Yasemin Sakallıoğlu’nun oyunculuğuyla çok daha eğlenceli bir hâl alıyor. “Eviniz bu temizliği hak ediyor” mottosuyla Aura Cleanmax temizlik robotunun tanıtımını yapan reklam filmleri, pandemi günlerinde hijyenin önemini de vurguluyor. Sadece yüksek emiş gücü değil ödüllü tasarımıyla da dikkat çeken Aura Cleanmax; toz, kir, virüs, bakteri ve ortam akarlarını yüzde 99,9 oranında suya hapsediyor. Cleanmax, evindeki temizlikten emin olmak isteyen kadınlar tarafından kendi kategorisinde en çok tercih edilen ürün olma özelliği de taşıyor.